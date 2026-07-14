中日は14日、第4回こどもファスト・トラックを実施すると発表した。

■概要

政府が少子化対策として推進する『こどもファースト社会』実現に沿い、名古屋市と中日ドラゴンズ、バンテリンドーム ナゴヤが取り組む包括連携協定の一環として、入場時に小さな子ども連れの方と妊娠中の方に先行入場する取り組み「【第4回】こどもファスト・トラック」を、今年も夏休み期間中の公式戦開催日に実施。

■開催日・ドラゴンズワールド先行開場時刻

・8月5日（水） 15:00先行開場 （ヤクルト戦 本開場16:00／試合開始 18:00）

・8月6日（木） 15:00先行開場 （ヤクルト戦 本開場16:00／試合開始 18:00）

■先行入場対象

・小学生以下の子ども、妊娠中の方

・付き添いの方は、先行入場対象の方１名につき2名まで同時に先行入場可能。

■先行入場専用ゲート

・オープンデッキ6・7ゲート間の階段上ゲート ※エレベーターあり

■先行開放エリア

・3階ドラゴンズワールド、大幸横丁（ドーム内フードコート ※一部店舗のみ営業予定）

・3階コンコースエリア、スタンド下段席の一部 ※練習状況により開放しない場合あり

■実施内容

各入場ゲートで開場時刻まで並んで待機するのが困難な小さな子ども連れの方、妊娠中の方を対象として、3階のドラゴンズワールドや大幸横丁、コンコース一部エリアを本開場時間の60分前に先行開放。見て、触れて、遊んでドラゴンズの世界にひたってもらいながら、親御さんも安心な室内空間にて、開場まで有意義で快適な時間を過ごしてもらう。