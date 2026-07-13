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読売ジャイアンツの門脇誠は12日、横浜スタジアムで行われた横浜DeNAベイスターズ戦に「8番・二塁」で先発出場。2回裏の守備で、好守を披露した。







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巨人は初回に、6番・佐々木俊輔の6号満塁ホームランで4点を先制。良い流れで2回裏の守備に就く。



巨人の先発は井上温大。この回先頭の5番・宮﨑敏郎に、2球目の外角ストレートを打ち返された。











打球は強いゴロとなって二遊間を抜けようかという当たり。これを深い位置に守っていた門脇がダイビングキャッチで抑えると、立ち膝のまま一塁に正確な送球。



ボールは正確に一塁手のボビー・ダルベックのミットに収まり、見事アウトとなった。



圧倒的な守備範囲と、体勢を崩しながらも正確な送球を繰り出す高度な技術を披露した門脇。点を取った直後の先頭打者だけに、DeNAに流れを与えないうえでも大きなプレーだった。



試合は巨人がDeNAの反撃を3点にとどめ、4－3で逃げ切り勝ち。連勝を飾り、同カード3連戦を2勝1敗と勝ち越した。



巨人は14日から9連戦がスタートする。まずは神宮球場で東京ヤクルトスワローズとの3連戦に臨み、その後は本拠地・東京ドームで中日ドラゴンズ、広島東洋カープと対戦する。



オールスター前の大事な連戦となるが、6試合をホームで戦うことができる。ここで勢いを作り、24日から甲子園球場で行われる阪神タイガースとの3連戦を迎えたい。



























【動画】これは凄い！セカンド・門脇の圧巻守備がこちら



DAZNベースボールより





もはやセンターゴロ



セカンド・門脇誠 ビッグプレー

圧倒的な守備範囲を見せつける



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【了】