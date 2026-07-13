







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの三森大貴は12日、横浜スタジアムで行われた読売ジャイアンツ戦に「2番・中堅」で先発出場。3回表の守備で、見事なダイビングキャッチを披露した。



DeNAは初回に先発の篠木健太郎が佐々木俊輔に6号満塁弾を浴び、いきなり4点を先制される苦しい展開。



なおも3回表の守り。篠木は先頭のトレイ・キャベッジに左安打を浴びて無死一塁となり、打席に3番の岸田行倫を迎えた。











カウント2－2からの7球目、真っすぐが甘く入ったところを岸田に弾き返される。



打球は痛烈なライナーとなって中堅方向へ飛んでいくが、これを中堅手の三森がダイビングキャッチ。迷いなく飛び込むハッスルプレーで、マウンドの篠木を盛り立てた。



篠木も後続を抑えてこの回無失点。結果的に5回を投げて4失点で降板と、初回の満塁弾以降は得点を許さなかった。



DeNAは2番手以降に4人の投手を投入し、相手の追加点をシャットアウト。しかし、攻撃陣も中盤に3得点を奪ったが及ばず、3－4で巨人に敗れた。



この敗戦で、DeNAは同カード3連戦を1勝2敗と負け越しが決定。それでも、7月前半は6勝3敗1分けと調子を上げており、勢いを止めずにオールスターまで駆け抜けたいところだ。



次カードは14日から、マツダスタジアムで広島東洋カープとの2連戦が控える。ここで連勝を飾り、17日からホームで行われる東京ヤクルトスワローズ3連戦に臨みたい。























【動画】ハマの空を飛ぶ！三森大貴がダイビングキャッチ

DAZNベースボールの公式Xより













ハマのセンターは空を飛ぶ



三森大貴 ダイビングキャッチ

ハッスルプレーで盛り立てる



⚾️DeNA×巨人

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】