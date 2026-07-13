コロラド・ロッキーズのジェイク・マッカーシー（写真：Getty Images）


　


メジャーリーグ　最新情報

　コロラド・ロッキーズのジェイク・マッカーシーは12日（日本時間13日）、オラクル・パークで行われたサンフランシスコ・ジャイアンツ戦に「1番・右翼」でスタメン出場。初回に、今季10号の先頭打者ランニングホームランを放った。
 
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　プレーボールのコールとともに、初回の打席に入ったマッカーシー。ジャイアンツ先発トレバー・マクドナルドの2球目、インコース低めのストレートを弾き返した。
 

　

 
　打球は右中間に飛び、ワンバウンドでフェンスまで到達。ジャイアンツ右翼手のイ・ジョンフがやや打球処理に手間取るなか、マッカーシーは快足を飛ばして一気に三塁を蹴った。
 
　二塁からのホーム送球が逸れ、マッカーシーがホームイン。今季10号の初回先頭打者ランニングホームランとなり、ロッキーズが1点を先制した。
 
　マッカーシーは6月のピッツバーグ・パイレーツ戦でも、ポール・スキーンズから先頭打者ランニングホームランを放っている。1シーズンで2本の先頭打者ランニングホームランは、MLBでは1929年以来、97年ぶりの記録となった。
 
　これで勢いに乗りたいロッキーズだったが、マッカーシーの本塁打以降は打線が沈黙。終盤に逆転を許し、1－3でジャイアンツに敗れた。
 
　ロッキーズは対ジャイアンツ4連戦を1勝3敗と負け越し。39勝59敗の戦績で前半戦を終えた。

 






　


【動画】約100年ぶり！マッカーシーが今季2回目の先頭打者ランニング弾
MLB　Japanの公式Xより
 

　

 

💥約100年ぶりの記録！？
1年で2回の『先頭打者ランニングHR』🔥 の1番打者
ジェイク・マッカーシーが
右中間方向への打球で一気にホームへ⚡️
これが第10号ホームランとなりました！

👉6月に を援護した
スキーンズからの走本に続き…

— MLB Japan (@MLBJapan)

 
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