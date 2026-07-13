







大谷翔平 最新情報



ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は12日（日本時間13日）、ドジャー・スタジアムで行われたアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」でスタメン出場。今季22号となる先頭打者本塁打を放ち、日米通算350本塁打を達成した。



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本拠地の大声援の中、大谷が初回の打席に入る。ダイヤモンドバックスの先発は23歳の若手左腕、ミッチ・ブラット。その初球だった。











大谷がストレートを完璧に捉えると、打球は中堅方向に高く舞い上がる。ボールはバックスクリーン左の深いところに飛び込み、飛距離437フィート(133.2m)の特大本塁打となった。



大谷の今季22号となる初球先頭打者本塁打で、ドジャースがわずか1球で先制に成功。



大谷にとってこれがMLB通算302号、NPB時代の48本と合わせ、日米通算350号の記念すべき本塁打となった。



大谷は3回の第2打席でも先頭打者として右中間へ二塁打を放つ。その後2死二、三塁から5番のトミー・エドマンに2点適時打が生まれ、ドジャースは3－0と優位を拡大した。



しかし、この日のドジャースは守備から崩れていく。5回には中堅のアンディ・パへズが落球、6回には捕手のエリーゼル・アルフォンゾが後逸、さらに三塁のマックス・マンシーが悪送球。



これらがいずれも失点に絡み、5・6回で計4失点を喫して3－4と逆転を許す。一方のドジャース打線は3回以降は無安打に封じられ、最終スコア3－5でダイヤモンドバックスに敗れた。



ドジャースは対ダイヤモンドバックス3連戦を3連敗。嫌な形での前半戦終了となったが、ここまでの戦績は61勝36敗で勝率.629。メジャー全体トップの勝率をマークしている。



大谷はこの試合、先頭打者弾を含む4打数2安打1打点と活躍。



前半戦成績は投手として14試合登板で8勝2敗、防御率1.79、奪三振率9.98。打者としては92試合出場で打率.293、22本塁打、58打点、6盗塁、OPS.952となっている。























【動画】日米通算350本塁打！大谷翔平、特大先頭打者弾がこちら

MLB Japanの公式Xより













💥 22号先頭打者初球ホームラン！

そして日米通算350本塁打達成🎉



相手先発の第1球を捉えて

バックスクリーンへ！

打った瞬間それと分かる

飛距離437フィート(133.2m)の会心弾🔥



👉MLB通算302号！NPBの48本と合わせ

日米通算350号ホームランとなりました🇯🇵🇺🇸

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【了】