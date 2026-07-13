







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、打者としても投手としても歴史的な水準にあることが際立っている。しかし、32歳の誕生日を迎えたタイミングで、二刀流としての負担が少し表面化しているのも事実だ。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のトム・ベルドゥッチ記者が言及した。



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32歳を迎えた大谷の実績は、二刀流として前例のない価値を示している。誕生日の時点で、大谷は打者として1099試合に出場し、投手として114試合に先発していた。











しかし、大谷は最近の登板で6回（110球）を投じ、走者9人を出しながら粘りの投球を見せた。110球は自身のキャリア最多に並ぶ球数だったが、その次のイニングに右上腕二頭筋の張りを感じて途中交代した。原因は前の打席でスイングした際のものだったという。



その翌日は治療を受けるために欠場した。オールスターゲームが近づく中、ドジャースは予定されているアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦の次回登板を回避させ、投手として約2週間の休養を与えることも考えるほどだ。



二刀流としての負担が大きい大谷について、ベルドゥッチ氏は「もし登板を回避すれば、彼の予想投球回数は152回から143回に減少する。彼のキャリアハイは166回だが、ドジャースは7ヶ月間のシーズンを戦う予定であることを忘れてはならない。ポストシーズンでさらに20～30イニングを投げられるだけの体力が彼に残っていることを期待している」と言及した。







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