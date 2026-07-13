ロッテは13日、7月20日のソフトバンク戦、8月8日オリックス戦、8月22日日本ハム戦の3試合で株式会社ロッテの飲むアイス「クーリッシュ」の配布を実施することになったと発表した。

対象3試合では、球場外周正面特設ブースエリアにて「クーリッシュ バニラ＜夏季限定＞」を各日先着10,000個配布。配布対象は当日の観戦チケットを持っている方で、観戦チケット1枚につき「クーリッシュ」1個をプレゼント。配布する商品は、夏季限定で微細氷のサイズを大きくし、その比率を高めることで、シャリッとした食感と冷涼感がさらに楽しめる「クーリッシュ バニラ＜夏季限定＞」。4種類ある花火をあしらった夏らしい限定デザインも特徴だ。

▼ クーリッシュ配布概要

実施日：7月20日vsソフトバンク（17時00分試合開始）、8月8日vsオリックス（18時00分試合開始）、8月22日 vs日本ハム（18時00分試合開始）、計3日程

配布商品：クーリッシュ バニラ＜夏季限定＞

※通常の「クーリッシュ バニラ」を配布する場合あり

配布対象：当日の観戦チケットを持っている方 ※観戦チケット1枚につき、「クーリッシュ」1個を配布

配布時間：14時00分～17時30分予定

配布数量：各日先着10,000個

配布場所：球場外周正面特設ブースエリア

注意事項：配布予定数がなくなり次第終了。天候不良などにより、配布日程・配布個数・配布場所・配布時間が変更となる場合あり。配布商品が変更となる場合あり