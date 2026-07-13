







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、ユーティリティ選手のキケ・ヘルナンデス内野手が負傷者リスト（IL）に入っている。間もなく戦線復帰できると見込まれているが、その可否がトレード戦略にも影響するかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。



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キケは昨オフ受けた左足首手術から5月下旬に復帰したが、直後に左腹斜筋損傷を負い再離脱。その後、7月上旬に実戦形式の打撃練習を再開しているが、今後は順調ならマイナーでのリハビリ出場を経て、同月末までに復帰できるとみられている。











同メディアは「正直に言って、彼は普段通りに見える。奇跡的とまでは言いたくないが、あの怪我を考えると、ここまで順調に回復していることには本当に驚いている。スイングも送球も全て問題ない。かばうような動きも、痛みを気にしている様子もない。本当に治りが早い選手で、復帰に向けて懸命に取り組んでいる」というデーブ・ロバーツ監督のコメントを紹介。



その上で、「キケの復帰が近づいていることで、補強ポイントの一つだったベンチの層の薄さという課題はある程度解消される。もちろん、補強が完全に必要なくなるわけではなく、理想を言えばどのポジションでも戦力アップできる選手を獲得したい。だが、編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏が、一塁や三塁などのコーナー内野手の補強を最優先事項とする必要はなくなる」と指摘している。



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