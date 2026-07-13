大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は12日（日本時間13日）、アリゾナ・ダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者（DH）」でスタメン出場。初回に今季第22号となる先頭打者本塁打を放ち、日米通算350号本塁打を達成した。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が綴っている。

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大谷は本来であれば、このダイヤモンドバックスとの連戦中に登板する予定だった。しかし、左膝の痛みにより登板を回避し、打者に専念しての出場となっている。











それでも大谷はこの日、初回の第1打席でミッチ・ブラット投手の初球を捉えると、中堅スタンドへ飛び込む今季第22号のソロ本塁打を放った。これは大谷にとって日米通算350号本塁打となる。



その後、ドジャースは2点を追加して3-0のリードを奪うものの、投手陣が踏ん張りきれず3-5と逆転負けを喫した。



大谷の特大弾についてエスピナル氏は「大谷翔平は、初球をスタンドへ叩き込んだ。彼は打球を中堅方向へ放り込み、437フィート（約133.2メートル）も飛ばした。試合後に膝の水抜きを行う予定だが、それでも彼の長打力は誰も止められない」と綴っている。























【動画】大谷翔平、日米通算350号となる先頭打者ホームランがこれだ！

『MLB』の公式Xより













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