ドルトムントは12日、ドイツ代表FWカリム・アデイェミが他クラブと移籍交渉中であることを認めた。

現在24歳のアデイェミは、バルセロナへの移籍が目前に迫っていおり、スペインメディア『アス』は、2200万ユーロ（約41億円）の移籍金に加え、タイトル獲得や出場試合数などに応じて最大700万ユーロ（約13億円）のボーナスが付帯する契約でクラブ間合意に達したと報道。契約の細部を詰める作業が残されるのみとなっている。

アデイェミのバルセロナ行き秒読み段階を迎えるなか、ドルトムントは同選手と20歳MFキェル・ベッチェンについて「本日のパフォーマンスチェックを欠席する。両選手は他のクラブとの交渉のため、チームから離れている」と公表。事実上、アデイェミのバルセロナ行きを認める形となった。

現在24歳のアデイェミは、オーストリアのザルツブルクで頭角を表した後、2022年7月にドルトムントに完全移籍で加入。ここまで同クラブ通算149試合出場36ゴール25アシストをマーク。アデイェミの現行契約は2027年6月30日までとなっており、クラブは同選手との契約延長を目指していたが、選手側が拒否したことで、今夏の売却が噂されていた。