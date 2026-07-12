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第108回全国高校野球選手権の地方大会が12日、各地で行われ、今春の県大会王者やシード校などが相次いで敗退した。







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第108回全国高校野球選手権の地方大会が12日、各地で行われ、今春の県大会王者やシード校などが相次いで敗退した。











鹿児島大会では、今春の県大会を制した鹿屋中央が鹿屋農に2-3で敗れ、夏の初戦で姿を消す波乱となった。



福岡大会では、シード校3校が初戦敗退となった。宗像は東海大福岡に1-8で8回コールド負け。筑陽学園は沖学園に0-1で惜敗し、折尾も須恵に2-4で敗れた。



昨夏の千葉県大会準優勝校・八千代松陰は、初戦で千葉経大付に0-2で完封負け。八千代松陰の石塚太惺内野手は、巨人・石塚裕惺内野手の弟で、「5番・遊撃」で出場。2安打を放ったが、勝利には届かなかった。



岐阜大会では、2024年夏の甲子園に出場したシード校の岐阜城北が、1回戦で長良に0-4で敗れた。



静岡大会では、シード校の静岡商が初戦で静岡学園に1-5で敗戦。群馬大会でも、第3シードの高崎商大付が初戦で強豪・前橋育英と対戦し、接戦の末に2-3で敗れた。



兵庫大会では、準シードの滝川が尼崎工に0-3で敗れ、初戦敗退。広島大会でも、シード校の広島工が、夏の甲子園に3度出場している盈進に1-4で敗れ、初戦で姿を消した。



夏の甲子園出場を懸けた地方大会は各地で本格化しており、実績校やシード校にとっても、気の抜けない戦いが続いている。











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