







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季新加入のカイル・タッカー外野手が開幕からここまで低空飛行を続けている。ファンやメディアからの風当たりは強まっているが、本人も自分自身の不甲斐なさにため息をついているようだ。米メディア『ヘビー』が報じた。



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ドジャースは昨オフ、4年2億4000万ドルという大型契約でタッカー争奪戦を制した。しかし、迎えた今季は日本時間9日終了時点で88試合、打率.249、7本塁打、47打点といった数字にとどまっている。











続けて、「タッカーは先週、ESPNのアルデン・ゴンザレス記者に『普通なら80試合で打率.220なんて打てないよ』と語った」としつつ、「今月に入ってからは調子を大きく上げており、7試合で打率.381、出塁率.519、長打率.429を記録している。このまま本来の姿を取り戻していく兆しなのかもしれない」と記している。



その一方で「タッカーの写真は同記者とその発言に対するあてつけのようにも映った。もちろん、メディアをからかうこと自体は悪いことではない。だが、彼が証明すべきなのはロッカールームに姿を見せられるということではない。ドジャースが大金を投じる価値のある選手だったということを証明することだ」とも指摘している。



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