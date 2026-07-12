スイス代表のFWブリール・エンボロ（モナコ／フランス）は、FIFAワールドカップにおいて、シミュレーションで退場した史上4人目の選手となったようだ。データサイト『OPTA』が報じている。

現地時間11日にFIFAワールドカップ2026・準々決勝が行われ、アルゼンチン代表と対戦したスイス代表は、先制点こそ許したが、67分にダン・ンドイのゴールで同点とした。ゴールの予感が漂っていた時間帯にしっかり決め切ったことで、このまま流れを引き寄せるか…と思われた矢先の72分、ブリール・エンボロがこの日2枚目のイエローカードで退場。その後は、割り切った戦い方で120分を凌ぎ切ろうとしたものの、延長後半に2失点を許して1－3で敗退が決定した。

勝負の分かれ目となった、エンボロの退場劇。このシーンは当初、レアンドロ・パレデスが同選手を倒したとされてイエローカードを受けたが、VAR（ビデオアシスタントレフェリー）介入の結果、エンボロのシミュレーションが発覚。主審は、パレデスに対するイエローカードを取り消すとともに、すでに1枚持っていたモナコFWに2枚目を提示したのだった。

そんななかでデータサイト『OPTA』によると、W杯において、シミュレーションで2枚目のイエローカードを受けた選手は、エンボロが史上4人目だったとのこと。同様の反則で退場した最後のケースは、ドイツ大会（2006年）のガーナ代表のアサモア・ギャン氏（決勝トーナメント1回戦のブラジル戦）にまで遡ると併せて伝えている。

【痛恨】シミュレーションで退場となったエンボロ



