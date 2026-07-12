イングランド代表の1点目の起点となった場面が物議を醸しているようだ。

FIFAワールドカップ2026準々決勝が11日に行われ、イングランド代表はノルウェー代表と対戦。36分にアンドレアス・シェルデルップに先制点を許したが、45＋2分にジュード・ベリンガムが巧みなドリブルから同点弾を挙げると、1－1のまま90分が終了。延長戦に入り、93分には再びベリンガムがこぼれ球を押し込んだのが決勝点となり、2－1で逆転勝利を収めたイングランド代表が2大会ぶりの準決勝進出を果たした。

話題となっているのは45＋2分にベリンガムが決めた同点弾の場面。ノルウェー代表のゴールキックをGKエルヤン・ニーランが蹴ったボールが、エリオット・アンダーソンの下に渡り、これをアンソニー・ゴードンに預けた後、ベリンガムへと繋がり、イングランド代表の同点弾となっていた。

しかし、GKニーランが蹴ったボールが上空にあるカメラケーブルに当たって軌道が変わったことで、これに反応したアンダーソンが落下地点に入ってボールを拾っていたという疑惑が浮上。このことをノルウェー代表側は抗議していたが、判定は覆らず、イングランド代表の同点弾が認められていた。

これが物議を醸しているなか、FIFA（国際サッカー連盟）は同場面に関する声明を発表。「ノルウェー代表戦の45＋2分にイングランドが決めたゴールの直前、“コネクテッド・ボール”内のセンサーは、ボールが空中にあった際のボールの鼓動にピークを示さなかった。したがって、ボールが頭上のワイヤーに接触し、その動きが変化したことを示す証拠は確認されなかった」と接触はなかったことを明らかにしている。

【動画】物議を醸しているイングランド代表の同点弾のシーン