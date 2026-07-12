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2026.07.12 14:00 みずほPayPayドーム福岡
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OUT
7番 平良 竜哉 見逃し三振 3アウト
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OUT
6番 浅村 栄斗 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 村林 一輝 ピッチャーゴロ 1アウト
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OUT
6番 廣瀨 隆太 ライトフライ 3アウト
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OUT
5番 柳田 悠岐 ライトフライ 2アウト
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OUT
楽0-1ソ
4番 栗原 陵矢 レフトヒット ソフトバンク得点！ 楽 0-1 ソ ランナー：1、2塁
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OUT
3番 近藤 健介 レフトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
2番 牧原 大成 センターフライ 1アウト
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OUT
1番 正木 智也 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー サードダブルプレイ 3アウト
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OUT
3番 辰己 涼介 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
2番 黒川 史陽 サードゴロ 1アウト ランナー：2塁
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OUT
1番 中島 大輔 センターヒット ランナー：1塁
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