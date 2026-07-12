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2026.07.12 14:00 みずほPayPayドーム福岡
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
楽天 0 0 0 1 0
ソフトバンク 1 0 1 2 0
  • OUT

    7番 平良 竜哉 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    6番 浅村 栄斗 空振り三振 2アウト

  • OUT

    5番 村林 一輝 ピッチャーゴロ 1アウト

  • OUT

    6番 廣瀨 隆太 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    5番 柳田 悠岐 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    楽0-1ソ

    4番 栗原 陵矢 レフトヒット ソフトバンク得点！ 楽 0-1 ソ ランナー：1、2塁

  • OUT

    3番 近藤 健介 レフトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    2番 牧原 大成 センターフライ 1アウト

  • OUT

    1番 正木 智也 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    4番 Ｃ・マッカスカー サードダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    3番 辰己 涼介 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 黒川 史陽 サードゴロ 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    1番 中島 大輔 センターヒット ランナー：1塁

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