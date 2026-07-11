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ロサンゼルス・ドジャースのダルトン・ラッシング捕手は、コロラド・ロッキーズ戦でサヨナラ打を放つなど存在感を示している。しかし、今季は数々の言動に批判の声を浴びることも多い。米メディア『ヘビー』のT.J.フレンチ記者が言及した。



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ラッシングはウィル・スミス捕手が負傷で離脱している間、正捕手のような役割を担ってきた。出場機会が増える中で、攻守両面でチームに大きな影響を与えている。











成績面では、今季174打数で打率.264、本塁打10、打点30、OPS+130を記録している。捕手としては非常に心強い数字であり、出場機会が増える中でも十分な生産性を示している。



しかし、今季のラッシングは試合のたびに何らかの騒動の中心にいるようにも見られている。トラブルメーカーのように扱われる場面もあるが、一方でドジャースにとって印象的な場面も数多く作っている。



大谷翔平選手とも息の合わない場面が見られたラッシングについて、フレンチ氏は「彼は、毎試合のように常にやらかしている。それでもドジャースでは確かに素晴らしいシーズンを送っており、印象的な場面もいくつか残している」と言及した。





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