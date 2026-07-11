2024年にゴールデングラブ賞に輝いた名手が、今季は打撃不振に陥っている。巨人を支えてきた中心選手だけに、本来の輝きを取り戻したい。［1/6ページ］

GG賞二塁手に訪れた試練

吉川尚輝

[caption id="attachment_272026" align="alignnone" width="1200"] 読売ジャイアンツの吉川尚輝【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投左打

・生年月日：1995年2月8日（31歳）

・経歴：岐阜・中京高 - 中京学院大

・ドラフト：2016年ドラフト1位（巨人）

・今季成績：36試合出場、打率.215、1本塁打、5打点、5盗塁

今季は出遅れてのスタートとなった吉川尚輝も、本来の実力を発揮できていない。

中京高（岐阜）から中京学院大を経て、ドラフト1位で読売ジャイアンツから指名。プロ2年目には92試合に出場し、打率.253、4本塁打、29打点、11盗塁の成績でブレイクを予感させていた。

けがに苦しめられることも多かった中、2020年に自身初の規定打席に到達。二塁手のレギュラーに定着すると、2024年は初の全143試合に出場し、打率.287の成績を残した。同年のゴールデングラブ賞とベストナインにも輝いた。

一転して昨季は107試合の出場にとどまり、オフに左右の股関節を手術。術後のリハビリの影響もあり、今季は開幕二軍スタートとなるも、4月下旬に一軍昇格を果たした。

昇格後はスタメン出場を続けているが、打率2割台前半と低迷。また、プロ2年目の浦田俊輔が躍動しており、スタメンを外れる試合も増えている。

一刻も早く本来の輝きを取り戻し、チームへの貢献度を高めたい。

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