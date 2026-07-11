今日の運勢 7月12日（日）「12星座占いランキング」第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年7月12日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）7月12日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は双子座（ふたご座）！あなたの星座は何位……？好調な運気で楽しいことが広がっていくような1日です。今日は直感を信じて行動することを心掛けてみましょう。ラッキーカラーはゴールド。成長につながるような運気です。今日は色々なところに学びがありそうなので、視野を広げて過ごしてみましょう。海外に関することにラッキーがありそうです。恋愛運が好調で、楽しい運気です。今日は好きな人に積極的にアプローチをしてみるのも良さそうです。趣味も充実しやすく、心の充実感を得られるでしょう。人付き合いも好調で、刺激を受けられそうな1日です。今日は多様な価値観を持った人に出会えそうなので、積極的に人が集まる場所へ行ってみましょう。対人運が好調です。今日は特に1対1のコミュニケーションが活発な運気です。恋人や大切な人との絆が深まりやすい運気なので対話を積極的に進めていきましょう。趣味が充実しやすく楽しい1日となりそうです。今日は新たな趣味も見つかりそうな日なので、探究心を大切に過ごしてみましょう。仕事の忙しさが目立つ運気です。今日はお休みの人もやることが多くて忙しくなりそうです。キリのいいところで切り上げることを心掛けましょう。内省がテーマの運気です。今日はいろいろなことを見直したり、振り返ったりしてみましょう。過去のデータや書類を見直してみると良さそうです。マイペースに過ごせると良い日です。今日は家でのんびりと過ごしたり、部屋の片付けをして整えることを心掛けてみましょう。ラッキーフードは和食。金運が好調です。今日は欲しいものを購入したり、ショッピングに出かけたりすると息抜きができてハッピーな出来事がありそうです。外食に出かけるのもおすすめです。モヤモヤした気持ちが出やすい運気です。今日は瞑想をしたり、心が落ち着く時間を過ごすようにしましょう。今日はお寺へのお参りがおすすめです。今日は疲れを癒せると良い日です。たくさん睡眠を取ったり、好きなものを食べたり、自分自身を癒す時間を持つようにしましょう。今日は身近な人に感謝の気持ちを持って過ごせると良い日です。現状も見直してみましょう。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。占いコンテンツ「莉瑠と龍神様の絶対神託」をリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/