







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は7月10日（日本時間11日）、『MLBオールスターゲーム2026』の出場を辞退すると発表した。米公式サイト『MLB.com』が同日、報じている。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



大谷は今季、同日時点で打者として90試合に出場し、打率.290、21本塁打、57打点、OPS.943をマーク。投手としても14試合（85回2/3）を投げ、8勝2敗、防御率1.79、WHIP0.95（規定未満）と圧巻の数字を残している。











一方で、6月11日（同12日）のピッツバーグ・パイレーツ戦で盗塁を企図した際、左膝を痛めて負傷交代。戦線離脱には至らなかったものの、治療を続けながら出場を続けていた。



最終的に左膝の炎症が尾を引き、オールスター前最後の登板を回避。併せて球宴の出場辞退も決断した。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は「昨日の朝に決めた。本人やスタッフと話し合い、このタイミングで膝の水を抜く処置を施し、オールスターブレイクも合わせてしっかりと回復させることが最善だと判断した」と言及。



一方で、「もし今が7月ではなく10月であれば、現在の膝の状態でも投げていただろう」と後半戦への影響が少ないことを強調した。









【関連記事】















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】