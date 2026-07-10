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ロサンゼルス・ドジャースのダルトン・ラッシング捕手は、コロラド・ロッキーズ戦でサヨナラ打を放ち、チームを勝利に導いた。しかし、その活躍の前に延長戦で相手選手と一触即発の場面を作っており、またしても自身の振る舞いを説明することになった。米メディア『ドジャース・ウェイ』のエマ・リンガン記者が言及した。



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問題の場面は10回表だった。コール・キャリッグ外野手が本塁でのクロスプレーに足から滑り込み、ラッシングのタッチをかわして生還した。その直後、キャリッグはタッチに入る前のラッシングの位置取りに不満を示し、何かを口にした。











ラッシングもすぐに反応し、両者の間で言葉の応酬が起きた。両軍ベンチも動き出す騒ぎとなったが、周囲が間に入り、事態は大きくならずに収まった。



ラッシングはこの場面について、単なる競争心だと説明した。しかし、今季は相手選手や大谷翔平選手などへの態度で数々の物議を醸しており、こうした説明はすでに聞き慣れたものになりつつある。



ラッシングの言動についてリンガン氏は「彼は、あらゆる小競り合いをもはや偶然としては片付けることができない段階に差し掛かっている」とし、続けて「ドジャースが代償を払うことになる前に、彼はこの一線を学ぶ必要がある」と言及した。





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