







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得噂が囁かれている。具体的なトレード案も複数出ている一方、米メディア『クラッチポインツ』は、他に優先すべき補強ポイントがあるのではと疑問を呈している。



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スクーバルは昨季まで2年連続でサイヤング賞を獲得している球界トップクラスの先発左腕。仮に獲得となれば、大谷らを擁する先発ローテがさらに強力になる一方、莫大なコストがかかることも確実視されている。











同メディアは「カリフォルニアポストのディラン・ヘルナンデス記者は、ドジャースにスクーバルは必要なく、補強は別のポイントに集中すべきだと指摘している」としつつ、「優勝を狙うチームであれば、スクーバル級の投手に動かないのは職務怠慢と言ってもいい。ただし、ドジャースは普通の優勝候補ではない。そもそも、ワールドシリーズ（WS）2連覇中というだけでも極めて特別な存在だ。だからこそ、あえて獲得に動くべきではないのだ。彼がいなくてもこのチームは十分に優勝できる」という同記者の見解を紹介。



続けて、「WS連覇を成し遂げた主力の大半が残っていることを考えれば、この戦力でポストシーズンへ臨む準備は十分整っている。だからこそ、プロスペクトは温存し、オフシーズンに高齢化が進む主力の後継者として、若きスーパースターを獲得するために使うべきだろう」と指摘している。



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