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第108回全国高校野球選手権大会への出場をかけた地方大会が10日、各地で行われ、昨夏の甲子園出場校やシード校が相次いで敗退した。







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先発は旭川志峯が伊藤翼、帯広大谷は今野元陽が先発。試合は初回から動いた。











昨夏の甲子園出場校では、金足農（秋田）、叡明（埼玉）、中越（新潟）、宮崎商（宮崎）の4校が、この日に姿を消した。



秋田大会では、金足農が横手に1-3で敗戦。埼玉大会では、叡明がシード校の浦和麗明に1-3で敗れ、初戦で姿を消した。



新潟大会では、中越が東京学館新潟に1-4で逆転負け。宮崎大会では、宮崎商が延長タイブレークの末に日章学園に3-4で敗れ、夏の甲子園への3年連続出場はならなかった。



昨夏の甲子園出場校では、4日に愛知の豊橋中央が名古屋に1-3で敗戦。北北海道の旭川志峯もすでに敗退しており、この日の4校を合わせて、早くも計6校が地方大会で姿を消した。



10日は、そのほかにもシード校の敗退が相次いだ。秋田大会では大館鳳鳴が横手清陵に2-3、茨城大会では水戸啓明が守谷に3-4で敗れ、それぞれ初戦で姿を消した。



佐賀大会では、第2シードの鳥栖工が神埼に2-5で敗戦。兵庫大会でも、シード校の豊岡総合が市西宮に3-6で敗れた。



地方大会はまだ序盤ながら、昨夏の代表校やシード校が早くも相次いで敗れる展開となっている。









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