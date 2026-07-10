読売ジャイアンツの則本昂大（写真：産経新聞社）


　

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　10日のプロ野球公示で、読売ジャイアンツは則本昂大投手を一軍登録から抹消した。
 


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　9日、本拠地・東京ドームで行われた阪神タイガース戦に先発登板。5回まで投げて8失点を喫し移籍後ワーストの内容で、試合も1-10と大量失点で敗戦した。
 

　

 
　滋賀・八幡商高、三重中京大を経て2012年ドラフト2位で東北楽天ゴールデンイーグルスに入団した35歳。
 
　2013年に新人王を獲得すると、2014年から2018年にかけて5年連続で奪三振王のタイトルを獲得するなど、球界屈指の奪三振数を誇る本格派右腕として名を馳せた。
 
　2024年からはクローザーに転向し、同年32セーブを記録して最多セーブのタイトルも獲得。
 
　先発・リリーフの両方でタイトルを獲得した稀有な実績を持つ右腕だ。
 
　プロ通算では382試合登板・122勝103敗・48セーブ・防御率3.17という輝かしい成績を残している。
 
　今季からFAで巨人に加入し、先発として本領発揮が期待されていたが、ここまで9試合で2勝4敗・防御率4.94と苦戦。
 
　特に本拠地・東京ドームでは4試合で防御率10.53と、新天地への適応に苦しんでいる。
 
　状態を立て直し、新天地での巻き返しを目指す。

 
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