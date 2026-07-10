







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



10日のプロ野球公示で、東京ヤクルトスワローズはナッシュ・ウォルターズ投手を一軍登録から抹消した。







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9日、敵地・MAZDA Zoom-Zoomスタジアム広島で行われた広島東洋カープ戦に先発登板。











150キロを超える速球とカットボールを武器に7回まで無安打無失点の快投で、来日初勝利を挙げた。



その後8回をヘスス・リランソ投手、9回をホセ・キハダ投手が抑え、チームは史上6度目となる継投でのノーヒットノーランを達成。外国人投手のみによる継投ノーノーは史上初の快挙となった。



2015年にミルウォーキー・ブリュワーズから3巡目指名を受けてプロ入りし、2022年にロサンゼルス・エンゼルスでメジャーデビューを果たした29歳。



昨季は中日ドラゴンズでプレーし、今季からヤクルトに加入した。



今季はここまで3試合の登板で防御率5.87と苦しんでいたが、直近の登板で状態を一気に上げた。



次回登板に向けての調整とみられ、ローテーションでの巻き返しに期待がかかる。





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