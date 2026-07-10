







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間9日、コロラド・ロッキーズと戦い4-3で勝利した。先発を務めた佐々木朗希投手は前回登板に比べるとまずまずの内容だったが、球団の分析が功を奏した可能性もゼロではなさそうだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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佐々木は前回登板した同3日のサンディエゴ・パドレス戦では、3回6失点、被安打7、四球2、3奪三振と振るわず。一方、9日の試合は6回3失点、被安打4、四球1、5奪三振とある程度試合は作っている。











同メディアは「3日の試合後、ドジャースは佐々木について徹底的な分析を行った。9日の試合前、デーブ・ロバーツ監督は彼が打者にいくつかの癖を無意識に見せてしまっており、それを修正する必要があると明かした」と言及。



続けて、「詳しく調べてみた結果、実際にいくつか修正すべき点が見つかったため、そこを改善しようとしているところだ。今はどこにでもカメラがあるし、相手は少しでも有利になる材料を探している。だから、余計な情報を相手に与えないようにしなければならない。一部はそうだと思うが、日本にいた頃からの癖もあったと思う。相手はそういうものを狙っているんだ」という同監督のコメントを伝えている。



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