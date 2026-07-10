







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズは10日、ジョン・デュプランティエ投手が右肘の手術を受けたことを発表。併せて、同選手のウエイバー公示手続きを行ったことを明らかにした。







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球団によると、デュプランティエは米国時間8日、アメリカ国内の病院で右肘関節内側側副靱帯再建術（インターナルブレース併用）を受け、無事に終了したという。











デュプランティエは昨季、阪神タイガースで15試合に先発登板し、6勝3敗、防御率1.39を記録。90回2/3を投げて113三振を奪うなど、先発陣の一角として安定した投球を見せた。



オフにDeNAへ加入し、背番号「0」を着用。加入1年目の今季はここまで2試合に登板し、0勝2敗、防御率3.00を記録していた。



しかし、4月16日のヤクルト戦を最後に一軍での登板がなく、その後は二軍調整が続いていた。







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