楽天は10日、7月19日の西武戦でTBS朝の大人気番組『ラヴィット！』とのスペシャルコラボを開催し、同番組出演中のお笑いタレントかが屋とかけおちの青木マッチョさんがセレモニアルピッチを行うことになったと発表した。
▼ 青木マッチョさん（かけおち）
「自分、野球めちゃくちゃ好きなんですよ。兄に関しては軟式野球で全国大会に出場しています！ 絶対コラボのお役に立てると思いますので、皆さん是非見に来てください！」
楽天は10日、7月19日の西武戦でTBS朝の大人気番組『ラヴィット！』とのスペシャルコラボを開催し、同番組出演中のお笑いタレントかが屋とかけおちの青木マッチョさんがセレモニアルピッチを行うことになったと発表した。
▼ 青木マッチョさん（かけおち）
「自分、野球めちゃくちゃ好きなんですよ。兄に関しては軟式野球で全国大会に出場しています！ 絶対コラボのお役に立てると思いますので、皆さん是非見に来てください！」
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