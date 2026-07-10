北欧ならではの洗練されたデザイン｜ボルボのフラッグシップEV「ES90」と「EX90」が登場

ボルボのフラッグシップ・クロスオーバー「ES90」と、7シーター フラッグシップSUV「EX90」が2026年7月8日に発売された。いずれもスカンジナビアンデザインの洗練されたスタイルと、先進の安全技術と最新テクノロジーが融合した安全性を備えた新時代のボルボを象徴するモデルである。

【画像】ボルボの最新フラッグシップEV「ES90」と「EX90」（写真29点）

ES90は、セダンの洗練されたエレガントなシルエットと、5ドアハッチバックスタイルの実用性、SUVの広々とした室内空間と高められた最低地上高を兼ね備えた、従来のカテゴリーに収まらない新しいフラッグシップ・クロスオーバーである。3100mmのロングホイールベースによりゆとりある後席の足元スペースを実現。ハッチバック式の大きなテールゲートの開口部からは大きな荷物の出し入れも容易で、3分割可倒式のリアシートをすべて倒せば、ウエストラインの高さから下の領域であればエステートのV90とほぼ変わらないほどの積載性を誇るという。

一方のEX90は力強さと洗練を兼ね備え、その自信に満ちたスタイリングはボルボならではのスカンジナビアンデザインを体現し、フラッグシップモデルにふさわしい存在感を演出する。3列7人乗りの広々とした室内空間を備え、日常の移動から週末のレジャー、ロングドライブまで、あらゆるシーンにおいて安全で快適な移動を実現し、家族との時間をより豊かにしてくれる頼もしいモデルだ。

ES90、EX90ともにフロントのトールハンマーヘッドライトには1.3メガピクセルの新しいハイディフィニション・ピクセルLEDヘッドライトを採用。リアには新しい垂直C字型が取り入れられ、EX90にはボルボ伝統の縦型テールランプを現代的に再解釈したデザインも見ることができる。

ボルボは、長年培ってきた安全思想のもと、車内外すべての人を守ることを目指して開発を続けている。55年以上にわたる実際の交通事故の調査データに基づき、傷害率が高い者の属性を見極め、傷害率が高い＝最も弱い者を守るための安全技術を採用することで全体の安全性を高めてきた。

そして「人間はいつもベストな状態で運転できるわけではない」という前提のもと、車内にはドライバーの状況を把握し理解する先進の「ドライバー・アンダスタンディング・システム」を標準装備。2台のドライバーモニタリングセンサーがドライバーの視線の動きを、ステアリングホイールの静電容量センサーがステアリング操作などを検知し、注意力散漫や眠気などの状態を把握して必要に応じ適切なサポートをおこなう。最初はソフトな警告から始まり、その後は徐々に強く警告を発する。そして、万が一ドライバーが警告に反応しない場合は、安全に停止し、緊急通報を発報する。

さらに「オキュパント・センシング（乗員検知システム）」が、車内を見守り、置き去りの防止に寄与する。これは、オーバーヘッドコンソール、天井のリーディングランプ、荷室に内蔵された60GHzのレーダーセンサーを使用し、ラゲッジスペースを含む車内全域をカバーする世界初のシステムである。このシステムは、寝ている小さな子どもの呼吸による胸の動きのような、サブミリメートル（1mm未満）のわずかな動きまで検知し、独自のアルゴリズムにより人やペットなのかも判断が可能。センサーが車内の置き去りを検知すると、車のロックをできないようにし、車載ディスプレイやアプリ等にリマインダーが表示される。さらに、人やペットが車内にいることを検知した場合、車の空調システムを作動させることで、熱射病や低体温症のリスク低減にも役立つという。

フラッグシップにふさわしく、800Vテクノロジーを搭載し、106kWhの大容量バッテリーにより、EX90の一充電走行距離は650km（WLTCモード）、ES90 Ultra Twin Motor Performanceでは720km（WLTCモード）を実現。長距離移動でも高い利便性を発揮する。

価格設定も興味深い。ES90は979万円から、EX90は1,199万円からとなっており、いずれもEVでありながらプラグインハイブリッドと同レンジの価格だ。このチャレンジングな価格設定に込められた「電気は難しくもない。高価でもない」というシンプルなメッセージは、ライフスタイルやニーズに応じて、プレミアムなEVをより現実的な選択肢として提供していきたいというメーカーの意欲表明だといえるだろう。