日本野球機構（NPB）とスカパーJSAT株式会社は10日、6月度の『スカパー！サヨナラ賞』の受賞者を発表。セ・リーグからは阪神・森下翔太（初受賞）、パ・リーグからはオリックス・杉本裕太郎（2度目）がそれぞれ受賞した。
森下は6月30日の中日戦、2－2の10回一死走者なしの打席で、守護神・松山晋也からレフトスタンドへサヨナラとなる第19号本塁打を放った。
杉本は6月9日のヤクルト戦、9回裏一死二、三塁の場面で、左中間へ代打逆転サヨナラ2点二塁打。これが杉本にとって今季初の適時打だった。
日本野球機構（NPB）とスカパーJSAT株式会社は10日、6月度の『スカパー！サヨナラ賞』の受賞者を発表。セ・リーグからは阪神・森下翔太（初受賞）、パ・リーグからはオリックス・杉本裕太郎（2度目）がそれぞれ受賞した。
森下は6月30日の中日戦、2－2の10回一死走者なしの打席で、守護神・松山晋也からレフトスタンドへサヨナラとなる第19号本塁打を放った。
杉本は6月9日のヤクルト戦、9回裏一死二、三塁の場面で、左中間へ代打逆転サヨナラ2点二塁打。これが杉本にとって今季初の適時打だった。
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