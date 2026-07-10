ロッテは10日、マリーンズ算数ドリル令和８年度夏季号を発行し、千葉市内の国公立小学校110校に無償で配布したと発表した。

また本日、社会貢献活動プロジェクト「MARINES LINKS」の活動の一環として、寺地隆成が千葉市立高洲第三小学校を訪問し、マリーンズ算数ドリル令和８年度夏季号の贈呈式を行った。今回の贈呈式では、寺地から各学年の代表児童へマリーンズ算数ドリルが手渡された。贈呈式後は寺地選手が校内を巡回し、児童たちとハイタッチを交わすなど交流を深めた。また、巡回時には児童たちが寺地選手の応援歌を大合唱し、熱いエールを送られた。

マリーンズ算数ドリルは「NPO法人ちば算数・数学を楽しむ会」の協力のもと、千葉ロッテマリーンズや野球に関連した問題で構成されている自習用教材であり、今回が2011年に配布を開始してから45回目の配布。令和８年度夏季号は7月までの学習内容の復習教材として制作されている。

選手訪問は2011年からスタートし、2020年、2021年は新型コロナウイルス感染拡大の観点から贈呈式を中止。2022年から再開し、前回は2025年12月に廣畑敦也投手が訪問した。

「MARINES LINKS」はマリーンズの選手が中心となって行う社会貢献活動を球団がパートナー企業とともにサポートする社会貢献プロジェクトであり、「MARINES LINKS」というネーミングには、マリーンズの選手を中心にファン、地域住民、行政機関、パートナー企業などの千葉ロッテマリーンズに関係する人々全員を「LINK（リンク、つなげるという意味）」させたいという思いが込められている。

▼ 寺地隆成選手コメント

「生徒の皆さんに応援歌を歌ってもらうなど、このように歓迎していただけるとは思っていなかったので、とても嬉しかったです。マリーンズ算数ドリルには選手に関する内容も掲載されているので、子どもたちに僕たちのことを知ってもらうきっかけになればと思います。これから夏休みに入るので、ぜひこのドリルを活用して楽しく勉強してもらえたら嬉しいです。自身としては、今日子どもたちからいただいた応援を力に変えて、自分自身としっかり向き合いながら、一つひとつ積み重ねて頑張っていきたいと思います」