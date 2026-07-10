







鈴木誠也 最新情報



シカゴ・カブスの鈴木誠也選手は9日（日本時間10日）、敵地オリオール・パーク・アット・カムデン・ヤーズで行われたボルティモア・オリオールズ戦に「3番・右翼」で先発出場。2試合連続となる第15号同点ソロホームランを放った。





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6回、1点リードを許した1死走者なしで迎えた第3打席。オリオールズ先発のトレバー・ロジャーズ投手が投じた2球目のチェンジアップを見事に捉えて、飛距離432フィート（131.6m）の会心弾を左翼スタンドに叩き込んだ。











8回にも1死三塁の場面で三塁線を破る勝ち越し適時二塁打を放ち、この日3安打2打点の活躍。



しかしその裏、オリオールズに逆転を許し、試合は2-3でカブスが敗れた。



広島東洋カープから2021年オフにカブスへ加入し、2023年には日本人右打者として初の20本塁打を記録。



2025年には32本塁打・103打点をマークし、日本人選手3人目となる30本塁打100打点を達成した実力者だ。



今季は77試合に出場し、打率.266・15本塁打・47打点とチームの中軸として存在感を放っている。





















【動画】打った瞬間…！鈴木誠也、飛距離432フィートの会心弾がこちら



MLB Japanの公式Xより













💥 完璧！2試合連続の

第15号同点ソロホームラン🎉



甘く入ったチェンジアップを逃さず

レフトスタンドへ叩き込む一撃！

飛距離432フィート(131.6m)の会心弾🔥



👉2試合連続のホームラン！

この後勝ち越しの適時二塁打も放ち

3安打2打点の活躍でした👏

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【了】