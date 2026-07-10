ついに開花…？オリックス、期待の”高卒4年目野手”がマルタイ棒ラーメンポ…









オリックス・バファローズ 最新情報



オリックス・バファローズの内藤鵬選手は9日、敵地・みずほPayPayドーム福岡で行われたファーム・リーグ西地区22回戦の福岡ソフトバンクホークス戦に「7番・三塁」で先発出場。マルタイ棒ラーメンポール直撃となるファーム第6号ソロホームランを放った。







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7回、4点ビハインドの2死走者なしで迎えた第3打席。ソフトバンク先発の張峻瑋投手が投じた3球目の直球を力強く引っ張り、左翼ポールに直撃。











3日の広島東洋カープ戦では2安打2打点と結果を残すなど、直近も安定した打撃を見せている。



日本航空石川高から2022年ドラフト2位で入団した21歳。恵まれた体格から放つ長打力が魅力の若手内野手だ。



昨季はファーム122試合に出場しながら打率.227・3本塁打と苦しんだが、今季は63試合で打率.223・6本塁打とすでに昨季の本塁打数を上回っている。



一軍では今季1試合のみの出場にとどまっているが、この一発で存在感をアピールした。























【動画】これが期待のドラ2のパワー！内藤鵬がラーメンポール直撃の第6号ソロ

DAZNベースボールのXより













ファームだと副賞は…



マルタイ棒ラーメンポール直撃

内藤鵬 第6号ソロホームラン



⚾️ソフトバンク×オリックス（ファーム）

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【了】