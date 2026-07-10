







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースの前川右京選手は9日、敵地・東京ドームで行われた読売ジャイアンツ戦に「6番・左翼」で先発出場。最近5試合で4発目となる第5号逆転2ランホームランを放った。







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2回、1点ビハインドの1死一塁の場面で迎えた第1打席。巨人先発の則本昂大投手が投じた2球目の直球を完璧に捉えて、巨人ファンが陣取る右中間スタンドに突き刺した。











この一発は、約3カ月ぶりの実戦復帰登板となった智弁学園高の先輩・伊原陵人投手を援護する貴重な一打となった。



前川選手は7月に入ってから6試合で打率.375・4本塁打・OPS1.625という驚異的な数字を残しており、完全に覚醒の様相を見せている。



智弁学園高から2021年ドラフト4位で入団した23歳。昨季は開幕スタメンを勝ち取りながら4月以降に低迷し、69試合の出場でシーズン本塁打はわずか1本にとどまった。



今季は4月7日に一軍昇格を果たしたものの、5月18日には23歳の誕生日にもかかわらず打率.227で登録抹消という悔しい経験も味わった。



度重なる苦しみを乗り越え、状態を大きく上げてチームの快進撃を支えている。























【動画】5試合で4発目！前川右京が右中間へ放った逆転の第5号2ラン



DAZNベースボールの公式Xより













若虎が止まらない



前川右京 逆転ツーラン！

最近5試合で4発と絶好調！



⚾️巨人×阪神

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【了】