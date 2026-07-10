







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズのミゲル・サノー選手は9日、敵地・横浜スタジアムで行われた横浜deNAベイスターズ戦に「4番・一塁」で先発出場。逆転となる第10号2ランで来日1年目にして2桁本塁打に到達した。







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8回、無死二塁の好機で迎えた第4打席。DeNA4番手の中川虎大投手が投じた2球目の直球を完璧に捉えて、左中間スタンドに突き刺した。











サノー選手はミネソタ・ツインズ、ロサンゼルス・エンゼルスを経て今季から中日に入団したドミニカ共和国出身の33歳。



196cm・126kgの恵まれた体格を誇るスラッガーで、メジャーでは通算722試合に出場し、シーズン30本塁打を2度達成するなど通算164本塁打をマークした実績を持つ。



長年の課題だった長打力不足に悩む中日打線に加入した助っ人は、今季ここまで36試合に出場し打率.235、10本塁打、20打点。



来日1年目にして早くも2桁本塁打に到達するなど、中日打線の中軸として存在感を放っている。























【動画】これが”大物メジャー”のパワー！サノーが左翼スタンドへ軽々と1発

DAZNベースボールのXより













アーチスト以上のなにか



サノー 直球を仕留める！

来日1年目にして2桁到達！

第10号ツーランで逆転に成功！



⚾️DeNA×中日

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【了】