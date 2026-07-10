







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのダルトン・ラッシング捕手は6日（日本時間7日）、コロラド・ロッキーズ戦でまたしても物議を醸す場面を作った。今季はたびたび騒動の中心となっており、その振る舞いに厳しい視線が向けられている。米メディア『ファン・サイデッド』のザカリー・ロットマン記者が言及した。



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ラッシングはこの日、延長10回表に本塁でのクロスプレー後、コール・キャリッグ外野手と言い合いになった。キャリッグは本塁に滑り込んで生還した後に何かを口にし、ラッシングはそれを挑発と受け取って両軍ベンチが飛び出す騒ぎとなった。











ラッシングは今季60試合未満の出場ながら、すでに何度も論争の中心に立っている。証拠もなくロッキーズの不正を疑うような発言をしたことや、本塁での接触後に相手選手へ厳しい言葉を向けたことなど、複数の場面が問題視されてきた。



さらに、相手選手の外見を揶揄する発言、審判や相手選手を目立つ形で挑発する振る舞い、タイム要求をめぐる過剰な反応なども挙げられている。大谷翔平選手が求めたチャレンジを拒み、結果的に自分の判断が誤っていた場面も批判の対象となっている。



数々の問題を起こしているラッシングについて、ロットマン氏は「もう限界だ。ドジャースは、彼に大きな成長の余地があることを踏まえ、いくつかの奇行は目をつぶることができるかもしれない。しかし、彼が不名誉な形で報道の見出しを飾り続けている状況で、彼のグラウンドでのパフォーマンスにどれほどの価値があるというのだろうか」と言及した。





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