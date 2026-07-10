







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、正捕手のウィル・スミス捕手が首を痛めて負傷者リスト（IL）に入っている。空いた穴はダルトン・ラッシング捕手が主に埋めているが、このまま起用を続けていいのかと疑問視する声があるようだ。米メディア『ニューヨークポスト』が報じた。



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今季のラッシングは日本時間8日終了時点で58試合、打率.264、10本塁打、30打点といった数字を残している。一方、グラウンド内外での振る舞いが度々物議を醸しており、前日7日の試合でも相手選手と口論を繰り広げるトラブルがあった。











同メディアは「スミスが離脱したことで、信頼できる控え捕手を確保しておくことの重要性が改めて浮き彫りになった。昨年、彼が終盤に離脱した際、代役を務めたのはベン・ロートベット捕手だった。彼は当初はそれほど注目されていなかったものの、結果的には非常に重要な補強となった。ドジャースは今年も、そうしたタイプの補強を検討する可能性がある」と予想。



その上で、「ラッシングが今季大きく成長していることは事実だ。時おり感情を爆発させる場面はあるものの、その攻撃力は貴重な戦力となっている。それでも、信頼できる代役捕手が他にいない現状で、球団は彼にポストシーズンを任せられると本当に確信できるのか。トレード期限が近づき、補強方針が徐々に固まりつつある中で、答えを出さなければならない課題がまた一つ増えた」と指摘している。





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