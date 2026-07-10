マイナビ出版が運営する電子書籍ストア「Tech Book Zone Manatee」(テックブックゾーン マナティ)では、7/10(金)～7/12(日)の週末限定で、同社のイラスト技法書12タイトルが30％OFF～50％OFFとなるセールが開催されている。

また、7/10(金)のAmazon Kindle日替わりセールでは、同社の『Adobe Fresco イラストメイキングガイド』が対象となっている。こちらは7/10(金)限定のセールで、499円(税込)で購入可能だ。両セールの主なラインナップについて、今回初めてセール対象となるタイトルを中心にピックアップした。

Amazon Kindle 日替わりセール

『Adobe Fresco イラストメイキングガイド』

みりん(著)、協力：アドビ株式会社(著)、宮下和(ゲスト)(著)、potg(ゲスト)(著)、りたお(ゲスト)(著)

通常価格：2,318円→セール価格：449円

Manatee イラスト技法書セール

『顔×バストアップで楽しく極める！ キャラクターイラストのはじめかた』

YURIKO(著)

通常価格：2,475円→セール価格： 1,733円【30％OFF】

『アイビスペイント公式ガイド プロの描き方を完全マスター！』

YURIKO(著)、はむねずこ(その他)、眩しい(その他)、株式会社アイビス(監修)

通常価格：2,398円→ セール価格：1,679円【30％OFF】

『透明水彩で描くキャラクターイラスト【線画データ付き】』

夏目 レモン(著)、ジェネット(編集)、芦屋 マキ(その他)、優子鈴(その他)

通常価格：2,629円→ セール価格：1,840円【30％OFF】

『デジタルツールで描く！服のシワと影の描き方』 ダテナオト(著)、レミック(編集)

通常価格：2,629円→ セール価格：1,840円【50％OFF】

『CLIP STUDIO PAINTでマンガを描く！』

パルプライド(著) 通常価格：2,629円→ セール価格：1,265円【50％OFF】

『Kritaでデジタルペイントマスター』

小平 淳一(著)、パルプライド(著) 通常価格：2,585円→セール価格：1,293円【50％OFF】

なおセールの詳細や購入については、「Tech Book Zone Manatee」セール特設ページにて確認することができる。

編集部メモ

「Adobe Fresco」とは、iPadやWindowsで使えるAdobe社製の描画アプリ。水彩・油彩のようににじむ「ライブブラシ」が特徴で、手描き感のあるイラスト制作に向いているツールだ。人気のイラストツールである「アイビスペイント」は手軽さ、「クリスタ」は漫画・本格制作に強い一方で、Adobe FrescoはAdobe社製品連携とアナログ風表現が魅力。今回のセールには3つのツールの技法書いずれもラインナップしているため、すでに扱っているツールの習熟、新たなツールの開拓に役立てられる。

Kindle日替わりセールは、Amazon Kindleストアでビジネス書、実用書、小説、漫画など幅広いジャンルから数冊が選ばれ、対象の電子書籍が割引価格で販売されるキャンペーン。対象作品は基本的に1日限定のため、気になる本は早めに購入するのが吉。

また記事内で紹介したManateeの30％OFFタイトルは、すべて初のセール対象。また、12タイトルには『デジタルツールで描く！』シリーズから7タイトルがラインナップしており、過去最大の割引率である50％OFF対象となっているため、デジタルイラストを嗜むユーザーにとってはチェック必須だ。

「Tech Book Zone Manatee」とは？

「Tech Book Zone Manatee」は、マイナビ出版が運営するITを学ぶユーザーに向けた電子書籍ストア。 2016年8月のオープン以来、2026年で10周年を迎える。同社および参画している各出版社の、IT技術書を中心とした電子書籍販売を主体としており、さらにプログラミングや開発技法など、多様なコンテンツを発信している。