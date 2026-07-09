







9日のプロ野球公示で、広島東洋カープは玉村昇悟投手を一軍登録から抹消した。







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玉村は、2019年ドラフト6位で丹生高から入団。優れた制球力を活かして試合を作る先発型サウスポーだ。











昨季は開幕ローテーション入りを果たし、17試合に先発。キャリアハイの6勝を挙げた。



今季はここまで9試合に先発登板し、1勝3敗、防御率2.40という成績。



前日の8日、本拠地での東京ヤクルトスワローズ戦に先発登板した玉村だったが、2回1死無走者で6番・岩田幸宏が放った一、二塁間への打球に対してベースカバーに入った際に負傷。



プレー後に足を引きずる様子を見せ、トレーナーと一旦ベンチに下がったが、そのまま降板となっていた。



貴重な先発左腕の離脱はチームにとっても痛いところだが、若手の台頭が目立つ今季の広島。



玉村の状態とともに、チーム一丸で穴を埋められるのかにも注目だ。





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