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福岡ソフトバンクホークス 最新情報
9日のプロ野球公示で、福岡ソフトバンクホークスは野村勇内野手を一軍登録から抹消した。
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野村勇は、2021年ドラフト4位でNTT西日本から入団。抜群の瞬発性を攻守で発揮し、走攻守三拍子そろった選手だ。
2022年のルーキーイヤーは97試合に出場し、打率.239ながら10本塁打、10盗塁をマーク。パ・リーグの新人では37年ぶりとなる「2桁本塁打＆2桁盗塁」を達成し、存在感を示した。
その後の2年間は怪我などの影響で出場機会が減少したが、昨季はキャリアハイの126試合に出場して打率.271、12本塁打、18盗塁と大きく飛躍。
阪神タイガースとの日本シリーズ第5戦では、延長11回に村上頌樹から日本一を決める決勝ソロ本塁打を放った。
迎えた今季は、ここまで58試合に出場して打率.219、4本塁打、2盗塁という成績。
調整を経て、今季も勝負所での活躍が期待される。
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