プロ野球 最新情報（最新ニュース）
9日のプロ野球公示で、阪神タイガースは榮枝裕貴捕手の出場選手登録を抹消した。
サッカーW杯全試合をライブ観戦できるのはここだけ！
今だけお得なキャンペーン実施中の［PR］
榮枝は、2020年ドラフト4位で立命館大から入団。強肩と俊敏性を生かした送球を武器とする28歳の中堅捕手だ。
入団後も安定した守備力でアピールを続けるが、梅野隆太郎や坂本誠志郎、長坂拳弥ら一軍捕手陣の厚い壁に阻まれ、出場機会を得られない時期が続いた。
自身初の開幕一軍を果たした昨季は飛躍の年となった。出場は8試合にとどまったが、リーグ優勝を成し遂げたチームの第3捕手として、シーズンのほとんどを一軍で過ごした。
迎えた今季。阪神はオフにトレードで伏見寅威を獲得し、さらに若手の嶋村麟士朗も開幕前に支配下登録されるなど、榮枝を取り巻く状況は厳しくなっていた。
6月13日に今季初の一軍昇格を果たしたが、プレー機会は途中出場の2試合のみ。
7月3日に甲子園球場で行われた広島東洋カープ戦、4点ビハインドの8回に代打で今季初打席に立ったが、遠藤淳志の前に空振り三振に倒れていた。
梅野や坂本に続く捕手の育成は、チームの課題となっている。そこに榮枝が滑り込んでいくためには、今季が正念場となりそうだ。
【関連記事】
この記事が面白いと思ったら…？
Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！
最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓
【了】