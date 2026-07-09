







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、先発ローテーションの一角を担う佐々木朗希の調子が安定してこない。後半戦、ポストシーズンに向けて不安が残る中、ダルトン・ラッシング捕手が注文をつけたという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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同メディアは「5月の佐々木は28回1/3を投げ、防御率3.18、与四球6、28奪三振を記録。さらに、6月最初の登板では7回無失点、被安打2、10奪三振と圧巻の投球を見せた。しかし、その後の4試合では防御率10.06と大きく失速。15奪三振を記録した一方で11四球を与えており、投球のばらつきと制球難が目立つようになっている」と現状に言及。











続けて、「デーブ・ロバーツ監督は信頼を強調しているが、真価はまだこれからだと考えているのは同監督だけではない。ラッシングも『自信を持って投げ切ることが課題だと思う。球自体はそれほど悪くはないと思うが、もっと積極的にストライクゾーンを攻めないといけない。100マイルの速球を投げられて、3つの球種があり、そのうち2つは一級品なんだ。だからこそ、もっと早いカウントからストライクゾーンで勝負していく必要があると思う』と述べた」と記している。



技術面以上にメンタル面が課題とされた佐々木だが、今後の試合で改善していくことはできるだろうか。





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