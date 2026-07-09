







中日ドラゴンズ 最新情報



9日のプロ野球公示で、中日ドラゴンズは松葉貴大投手を一軍登録から抹消した。







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松葉は2012年ドラフト1位で大阪体育大からオリックス・バファローズに入団し、2019年途中に中日へ移籍したプロ14年目左腕。











昨季は23試合に登板し7勝11敗と負け越すも、防御率2.72と好成績を残し、オールスターにも選出。プロ13年目で初の規定投球回到達を果たした。



今季は開幕からファームでの調整が続いていた中、6月13日に昇格を果たし交流戦の日本ハム戦に先発。5回2失点とゲームを作った。



再度のファーム調整を経て7月8日に再昇格し、その日のDeNA戦で先発したが、6回4失点で敗戦投手となった。



なお、この日の中日は石橋康太が昇格を果たしている。



今季はまだ未勝利の14年目ベテラン左腕。ファームで状態を整え、再び一軍の先発ローテーション争いに食い込むことが出来るだろうか。







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【了】