ロッテは9日、7月10日12時00分からマリーンズオンラインストアでサム・ロング投手のNPB初勝利記念グッズの受注販売を開始することになったと発表した。

ロングは7月4日のソフトバンク戦（みずほPayPayドーム）に先発し、NPB初勝利を記録した。今回販売する記念グッズは、直筆サイン入りフォトファイルの数量限定販売に加え、記念Tシャツやフェイスタオルなど計18商品のラインナップとなる。

販売はマリーンズオンラインストアにて明日7月10日12時00分から7月20日23時59分まで受注。その他の詳細はマリーンズオンラインストアにて。

▼ サム・ロング投手 コメント

「自分の野球人生の中でもっとも忘れられない一日になりました。マリーンズファンの応援があったからこそ勝ち取れた勝利です。引き続き応援よろしくお願いします」

▼ サム・ロング投手 プロ初勝利記念グッズ 商品一例

・直筆サイン入りフォトファイル（9セット限定、証明書付き）：17,000円

・フェイスタオル：2,000円

・記念ユニホーム（DTF加工/サイズ：S、M、L、O）：17,000円

・Tシャツ(カラー:ブラック、ホワイト/サイズ：S、M、L、XL) 3,800円

・トートバッグ：4,000円

・アクリルスタンド：2,300円

※全て税込み。