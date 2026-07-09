阪神・髙橋遥人 (C)Kyodo News

　日本野球機構は9日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決める選手間投票の最終結果を発表した。

　今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。

　なお、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表。各選出方法で選ばれていない選手の中からセ・パ両リーグ1選手ずつ、合計2選手を再びファン投票で選ぶ「プラスワン投票」を7月14日（火）から実施する。

◆ セ・リーグ選手間投票選出選手

◎はファン投票での選出選手

＜投手＞

275　高橋遥人（阪神）

＜捕手＞

125　坂本誠志郎（阪神）

＜一塁手＞

◎ 389　大山悠輔（阪神）

＜二塁手＞

◎ 242　中野拓夢（阪神）

＜三塁手＞

◎ 449　佐藤輝明（阪神）

＜遊撃手＞

211　長岡秀樹（ヤクルト）

＜外野手＞

◎ 549　森下翔太（阪神）

◎278　細川成也（中日）

213　キャベッジ（巨人）

◆ パ・リーグ選手間投票選出選手

＜投手＞

◎ 97　伊藤大海（日本ハム）

＜捕手＞

156　若月健矢（オリックス）

＜一塁手＞

288　ネビン（西武）

＜二塁手＞

176　滝澤夏央（西武）

＜三塁手＞

◎ 386　栗原陵矢（ソフトバンク）

＜遊撃手＞

154　村林一輝（楽天）

＜外野手＞

◎ 324　万波中正（日本ハム）

300　近藤健介（ソフトバンク）

242　周東佑京（ソフトバンク）

＜指名打者＞

◎ 455　レイエス（日本ハム）