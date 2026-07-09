日本野球機構は9日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決める選手間投票の最終結果を発表した。

今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。

なお、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表。各選出方法で選ばれていない選手の中からセ・パ両リーグ1選手ずつ、合計2選手を再びファン投票で選ぶ「プラスワン投票」を7月14日（火）から実施する。

◆ セ・リーグ選手間投票選出選手

◎はファン投票での選出選手

＜投手＞

275 高橋遥人（阪神）

＜捕手＞

125 坂本誠志郎（阪神）

＜一塁手＞

◎ 389 大山悠輔（阪神）

＜二塁手＞

◎ 242 中野拓夢（阪神）

＜三塁手＞

◎ 449 佐藤輝明（阪神）

＜遊撃手＞

211 長岡秀樹（ヤクルト）

＜外野手＞

◎ 549 森下翔太（阪神）

◎278 細川成也（中日）

213 キャベッジ（巨人）

◆ パ・リーグ選手間投票選出選手

＜投手＞

◎ 97 伊藤大海（日本ハム）

＜捕手＞

156 若月健矢（オリックス）

＜一塁手＞

288 ネビン（西武）

＜二塁手＞

176 滝澤夏央（西武）

＜三塁手＞

◎ 386 栗原陵矢（ソフトバンク）

＜遊撃手＞

154 村林一輝（楽天）

＜外野手＞

◎ 324 万波中正（日本ハム）

300 近藤健介（ソフトバンク）

242 周東佑京（ソフトバンク）

＜指名打者＞

◎ 455 レイエス（日本ハム）