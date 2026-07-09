日本野球機構は9日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決める選手間投票の最終結果を発表した。
今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。
なお、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表。各選出方法で選ばれていない選手の中からセ・パ両リーグ1選手ずつ、合計2選手を再びファン投票で選ぶ「プラスワン投票」を7月14日（火）から実施する。
◆ セ・リーグ選手間投票選出選手
◎はファン投票での選出選手
＜投手＞
275 高橋遥人（阪神）
＜捕手＞
125 坂本誠志郎（阪神）
＜一塁手＞
◎ 389 大山悠輔（阪神）
＜二塁手＞
◎ 242 中野拓夢（阪神）
＜三塁手＞
◎ 449 佐藤輝明（阪神）
＜遊撃手＞
211 長岡秀樹（ヤクルト）
＜外野手＞
◎ 549 森下翔太（阪神）
◎278 細川成也（中日）
213 キャベッジ（巨人）
◆ パ・リーグ選手間投票選出選手
＜投手＞
◎ 97 伊藤大海（日本ハム）
＜捕手＞
156 若月健矢（オリックス）
＜一塁手＞
288 ネビン（西武）
＜二塁手＞
176 滝澤夏央（西武）
＜三塁手＞
◎ 386 栗原陵矢（ソフトバンク）
＜遊撃手＞
154 村林一輝（楽天）
＜外野手＞
◎ 324 万波中正（日本ハム）
300 近藤健介（ソフトバンク）
242 周東佑京（ソフトバンク）
＜指名打者＞
◎ 455 レイエス（日本ハム）