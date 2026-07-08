今日の運勢 7月9日（木）「12星座占いランキング」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年7月9日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）7月9日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位……？視点を変えると道が開ける日。うまくいかない状況も、見方を切り替えれば突破口が見つかります。まともにぶつかるより、クリエイティブな解決策を。感情的にならず、一歩引いて全体を眺めて。小説を読んだり映画を観たりして、想像力を広げてみて。心を休ませたい日。頑張り続けてきた分、今日はあえて立ち止まって充電を。静かに過ごす時間が、次に進むための確かな力になります。焦らず、自分をゆっくり労りましょう。白湯を1杯、ゆっくり飲んで内側から体を温めるのもおすすめ。ひと区切りが新しさを呼ぶ日。専門分野の知識や、海外の情報に大きなチャンスが隠れているかも。手放すことを恐れず、今までとは違う行動で道がスッと開けます。信頼できる人に甘えて頼ると、思わぬ助けが得られて運気アップ。止まっていたことが動いていく日。人との関係で足踏みしていたことも、今日なら前に進めます。とはいえ、焦って突っ走る前に下準備を。先延ばしにしていたことや、溜まっていた用事を済ませておくと、良い流れに乗れるはず。気持ちが通じ合う日。素直な言葉や優しさが、身近な人との距離をぐっと縮めます。今日は感じたことを、気負わず伝えてみて。あたたかいやりとりが心を満たしてくれるでしょう。みんなで囲むような大皿料理を楽しむと、良い縁が広がって◎。迷いがほどける日。心が揺れて決めかねていたことも、今日は少しずつ整理がついてきます。仲間の存在が背中を押してくれるはずなので、一人で抱え込みすぎないで。黄色を身近に取り入れると、気持ちが明るく前向きになって運気アップ。考えすぎを手放したい日。心配ごとが頭の中で膨らみやすいタイミングですが、その多くは取り越し苦労かも。今日は環境を整えて、心を落ち着ける時間を大切に。ハンドクリームで手をやさしくケアすると、気持ちもほぐれるでしょう。積み重ねが実る日。これまでコツコツ築いてきたものが、今日は確かな手応えに変わります。焦らず、自分のペースで着実に進めば大丈夫。誠実な仕事ぶりが評価されそう。噛み応えのあるものをよく噛んで食べると運気アップ。守りを固めたい日。あと一歩の粘りどころですが、無理に押し切ると疲れが出やすいタイミング。今日は自分の持ち物やスキルを見直し、足元を整えることに集中して。足つぼをほぐして体の疲れをリセットするのもおすすめ。力を抜きたい日。気を張りすぎると空回りしやすいので、今日はあえてゆるめるのが正解。完璧を目指さず、肩の力を抜いて過ごすと物事がうまく回ります。食物繊維の多いものを食べて、体の中から軽やかに整えると良さそう。心を潤したい日。忙しさで気持ちが乾きがちになりそう。今日は自分の気持ちを満たす時間を優先しましょう。好きなことや癒しに触れると、内側から元気が戻ってきます。お風呂にゆっくり浸かって、一日の疲れをじんわり流すのもあり。丁寧さが身を助ける日。人と関わる場面で少し気疲れしやすいタイミング。今日はとにかく誠実に対応していくことが、信頼を守る鍵になります。焦らず着実に。近所のお寺に立ち寄って静かに手を合わせると、心が整って悪運回避に。あれもこれもと背負い込んでいると、いつの間にか肩に力が入りすぎているかもしれません。荷物を少し下ろすことは、決して怠けではなく、次へ進むための大切な準備なのです。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4