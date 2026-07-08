【タロット占い×数秘術】2026年7月の運勢★生年月日でわかる今月の運勢占い

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする2026年7月の運勢。TOKYO FM＋では、今日の運勢や今週・今月の運勢、血液型占い、心理テストなど、毎日を彩る占いコンテンツを多数配信中です。本記事では「タロット占い×数秘術」を組み合わせて詳しく読み解きます。今回は、生年月日から導き出される「バースデー・ナンバー」を用いて、あなたの運勢や運命を変えるヒントを見ていきましょう。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・夏目みやび（なつめ・みやび）さん）数秘術でのバースデー・ナンバーは、厳密には「誕生日の日にちだけ」を指します。この占いでは便宜上、月日を足したものをバースデー・ナンバーと呼んでいます。誕生日の月と日を足して、1桁になるまで足し続けてください。（例）8月16日の場合：8＋1＋6＝15、1＋5＝6よって、8月16日生まれの人のバースデー・ナンバーは「6」になります。それでは、バースデー・ナンバーごとの運勢を見ていきましょう。追い風が吹いている時なので、自信を持って行動すると良いでしょう。皆を引っ張っていくリーダーとして台頭していくと◎ 恋愛も上手な駆け引きで、自分が思っていた方向へ進展できそうです。ライバルが現れたとしても、負けない強さが大事。ここぞという時は、お気に入りのアクセサリーを身につけてみてください。何だかうまくいかない、気持ちが落ち着かない状況があるかもしれません。そのような時は、内面の整理をするようにしましょう。不要なものは手放していくと、気持ちもスッキリして自分らしく過ごせるようです。交友関係は広がりを求めるのではなく、価値観が合う人とじっくり向き合うようにすると良いでしょう。急な予定変更などが多くなりそうな時期です。一度話が流れたとしても、あまり落ち込まないようにしましょう。やり方などが変わった形で、再びあなたのもとへチャンスが戻ってくる場合もあるようです。今は、自分が得意なことに磨きをかけていくと良いでしょう。恋愛も無理に頑張るのではなく、自然な流れを大切にすると、うまくいきそうです。心に余裕が生まれ、落ち着いた雰囲気が出てくるようです。生活面も整ってくるので、自分らしく活動できることでしょう。家族や友人から相談をされる場面もありそうです。的確な言葉でサポートしてあげると良いかも。新しい趣味や習い事を始めると、充実感を覚えられそうです。今月は派手な動きはないかもしれませんが、地道に自分らしく歩んでいけそうです。固定概念に縛られず、自由な発想を大切に。とくに芸術表現をすると、自分が求めていたものに近づけそうです。周りの人たちに思いやりを持って接するのと同じように、自分のことも大切にできると長所を伸ばせることでしょう。本腰を入れて大きな仕事に取り掛かるなど、自分が今やるべきことに全力を注げる時期です。物事がスムーズに流れていくので、やりやすく感じることでしょう。期待していなかったところからチャンスが舞い込む場合も。受け身でいても、さまざまな体験ができるようなので、多くのことを学びましょう。運勢としては良い状態なので、考えすぎたり気にしすぎたりしないようにしましょう。とくに恋愛面で迷いが出たとしても、今は決断せず来月へ持ち越して。気持ちが冷静で客観的になった時に、改めて考えるようにしましょう。今月はなるべく外へ出かけると◎一人でも何でもできるようですが、今月は仲間や家族と協力しながら進めていく方がうまくいきそうです。信頼関係づくりをしていくと、本当に困難な時に支え合っていけることでしょう。恋愛も相手と真剣に向き合ってみると良いかも。相手に何か言われてつらく感じる場合もありそうですが、そこを乗り越えると関係が安定してくるようです。今月は、一人で過ごしているのはもったいない時。誘われたら気軽に出かけるようにしてみましょう。自分から声をかけて友人たちと食事をしたり遊んだりするのも良いでしょう。さまざまな人と関わることで、エネルギーが循環し増えていくようです。恋愛も積極的にいくと◎■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/