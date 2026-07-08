







ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今季もメジャー最高成績を維持しているが、先発ローテーションの故障者が相次いでいる。そこで、デトロイト・タイガースのタリク・スクーバル投手の獲得が噂されており、もし実現すれば佐々木朗投手に影響を与えるかもしれない。米メディア『アスロン・スポーツ』のクリス・トラント記者が言及した。



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ドジャースは大谷翔平選手らを擁するものの、ブレイク・スネル投手とタイラー・グラスノー投手が長期離脱を余儀なくされている。そのため、佐々木を含む他の投手に頼らざるを得ない状況だ。











そうしたローテーションの負傷者増加に加え、今季の佐々木が安定感を欠いていることから、ドジャースは先発投手のトレード市場でスクーバルを獲得すべきだと言われている。



ドジャースには豊富な有望株が揃っているため、もしスクーバルがトレード市場に出たら獲得することは可能だろう。その場合、佐々木の起用法に変化が起きる可能性もある。



起用法が注目される佐々木について、トラント氏は「ドジャースがスクーバルのようなエース級の先発投手を獲得した場合、球団は佐々木を先発ローテーションに残すか、リリーフに転向させるか、あるいは3Aへ降格させるかのいずれかの選択を迫られることになる」と言及した。





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