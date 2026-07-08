







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は先日、6年連続6度目となるオールスター選出を果たした。第1次ファン投票で両リーグ最多得票数を記録するなど人気は健在だが、デーブ・ロバーツ監督としては複雑な思いもあるようだ。米メディア『ドジャースビート』が報じた。



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今季の大谷は開幕から二刀流出場を続けており、日本時間8日終了時点では投手としては14登板、8勝2敗、防御率1.79、打者としては88試合、打率.294、20本塁打、56打点といった数字を残している。投打ともに活躍を見せているが、疲労の蓄積を心配する声も少なくない。











同メディアは「火曜日の試合前、『大谷が全てのイベントを断って4日間ゆっくり休養を取ってくれたらどう思うか』と問われたロバーツ監督は、『できることならそうしてほしいね。でも、ショウヘイの立場になれば、彼自身も自分が背負っている責任をよく理解していると思うよ』と答えた」と言及。



続けて、「同監督としては、オールスターブレイク中に大谷ができるだけ多く休養を取ってくれることを心から望んでいる。4日間静かに休養できれば、ドジャースにとって悪いことは何一つない。しかし、大谷は普通のオールスター選手ではない。ファンは彼のプレーを見たがり、MLBも彼の存在を前面に押し出したいと考えている。そして、オールスターという舞台そのものが、彼のようなスター選手のためにあるイベントなのだ」と記している。





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