千葉ロッテマリーンズは7月10日オリックス戦(ZOZOマリンスタジアム、18時00分試合開始)から始まる夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」のスペシャルリポーターが決定したことを発表した。

今回出演するのは、タレント黒木芽依さん、ラジオDJ上野智子さん、タレント倉持明日香さん、乃木坂46小川彩さん・柴田柚菜さん、ロージークロニクル橋田歩果さん･相馬優芽さん、タレント菊池柚花さん、AKB48佐藤綺星さんの計9名。

スペシャルリポーターは、球場正面に登場する「クーリッシュパフォーマンスエリア」や、イニング間イベント、テレビ中継のリポートなどに出演し、スタジアムの内外でBLACK SUMMER WEEKを盛り上げる。

スペシャルリポーターの出演日程は次の通り。

＜スペシャルリポーター出演日程＞

・タレント 黒木芽依さん：7月10日オリックス戦、7月18日福岡ソフトバンク戦、8月7日オリックス戦

・ラジオDJ 上野智子さん：7月11日～12日オリックス戦、8月8日オリックス戦

・タレント 倉持明日香さん：7月19日～20日福岡ソフトバンク戦

・ロージークロニクル 橋田歩果さん・相馬優芽さん：7月22日楽天戦

・乃木坂46 小川彩さん・柴田柚菜さん：7月23日楽天戦

・タレント 菊池柚花さん：8月4日～5日西武戦

・AKB48 佐藤綺星さん：8月9日オリックス戦

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