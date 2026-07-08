千葉ロッテマリーンズは、7月10日から8月9日のホームゲームで開催する夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK 2026 supported by クーリッシュ」において、株式会社ロッテの飲むアイス「クーリッシュ」とコラボレーションした限定オフィシャルドリンク全6種類を販売することを発表した。

今回登場する限定ドリンクは、アルコール入りフローズン飲料「クーリッシュ フローズンサワー」を使用したアルコールドリンク3種類と、飲むアイス「クーリッシュ バニラ」を使用したノンアルコールドリンク3種類の全6種類。 いずれも価格は900円（税込）で販売する。

アルコールドリンクは、「クーリッシュ フローズンサワー」のシャリシャリとした食感を活かした一杯。ブラックシトラスやバイオレット、バタフライピーなどを使用した鮮やかなカラーリングと、グレープフルーツやレモンの爽やかな酸味、ミントの清涼感が特徴で、「クーリッシュ フローズンサワー」が混ざり合うことで味わいの変化も楽しめる。

ノンアルコールドリンクは、「クーリッシュ バニラ」を使用したデザート感覚のドリンク。ソーダやマンゴー、チャイミルクなど個性豊かなベースと合わせることで、バニラ感が加わり、見た目にも楽しい一杯に。

ノンアルコールドリンク3種類は球場外周グルメエリアの外周オフィシャルドリンクブースで販売し、アルコールドリンク3種類の販売店舗は決まり次第発表。

暑い夏にぴったりの爽快感と見た目の華やかさを兼ね備えた、「BLACK SUMMER WEEK 2026 supported by クーリッシュ」限定オフィシャルドリンクも販売予定。BSW限定ドリンクの商品は次の通り。

＜商品一覧＞

【アルコールドリンク】

バイオレット＆ブルーキュラソウのレモンフローズン

ブラックシトラス＆キウイのグレフルフローズン

バタフライピンク＆バイオレットのレモンフローズン

【ノンアルコールドリンク】

BSWフローズン チャイミルク＆バニラ

クーリッシュフロートバイオレットキウイソーダ

BSWフローズン マンゴー＆バニラ

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【了】